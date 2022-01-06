2022/01/06 | 15:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت دوريات نجدة الكرادة من القبض على شخصين (رجل وامراة) ضبط بحوزتهما رمانة يدوية، جاء ذلك خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة السعدون.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم سماع صوت دوي ضمن المنطقة، تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه الى مكان الحادث وتبين إنفجار رمانة يدوية قرب أحد …

ظهرت المقالة القبض على “رجل وإمرأة” قاما بإلقاء رمانة يدوية قرب فندق في بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “رجل وإمرأة” قاما بإلقاء رمانة يدوية قرب فندق في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “رجل وإمرأة” قاما بإلقاء رمانة يدوية قرب فندق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).