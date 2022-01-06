بغداد: اعتقال رجل وامرأة فجرا قنبلة قرب فندق وسط العاصمة

2022/01/06 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على متهمين (رجل وامرأة) قاما بإلقاء رمانة يدوية قرب أحد الفنادق في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، إن "دوريات نجدة الكرادة تمكنت من القبض على شخصين (رجل وامراة) ضبط بحوزتهما رمانة يدوية، جاء ذلك خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة السعدون، حيث تم سماع صوت دوي ضمن المنطقة، تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه الى مكان الحادث وتبين إنفجار رمانة يدوية قرب أحد الفنادق ضمن منطقة السعدون".

وأوضح البيان "على الفور تم ملاحظة وتفتيش المنطقة ونشر الدوريات، حيث تم ملاحظة شخصين (رجل وامرأة) قرب محطة وقود السعدون بوضع يجلب الشك، تم القبض عليهما وضبط بحوزتهما رمانة يدوية، ولدى استنطاقهم من قبل آمر الدورية اعترفا بقيامهما برمي رمانة يدوية قرب أحد الفنادق، ويرومان رمي الرمانة التي بحوزتهما على محطة الوقود أعلاه، تم تسليمهما أصوليا الى مركز الشرطة".

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