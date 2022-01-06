شاهد بالفيديو.. شاهد .. هبوط اضطراري لـ طائرة إيرانية (النجف - طهران) في الشارع

2022/01/06 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LTE7Jp3gJ_M

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