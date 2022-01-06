مستجدات الحالة الصحية للمصابين بأوميكرون في دهوك

2022/01/06 | 15:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العائلة دخلت قبل اسبوع وتم اخذ عينات في وقتها وارسلت الى اربيل .

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