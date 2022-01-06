أول تصريح من صحة دهوك بعد تسجيل 5 إصابات بالمتحور الجديد

2022/01/06 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوكاوضح مسؤول إعلام صحة دهوك حمزة رزيكي، اليوم الخميس، بأن الوضع الصحي في دهوك مايزال مطمئنا بعد تسجيل 5 اصابات بمتحور اوميكرون داخل المحافظة.وقال رزيكي لـ (بغداد اليوم) إن " الوضع الصحي في دهوك مايزال مطمئنا ولدينا خبرة في التعامل مع المتحور الجديد"، لافتاً الى ان "العائلة التي أصيبت بالمتحور الجديد، قدمت من تركيا".واضاف: "سنقوم بتشديد الإجراءات بالمنفذ الحدودي مع تركيا ومداخل المدن"، مبيناً ان "الوقت ما يزال مبكرا للحديث عن عودة إغلاق الطرق وحظر التجول، ولكن سيتم التشديد على اللقاح وأخذ الجرعات، ولن يسمح بدخول مواطني المحافظات الأخرى إلا بوجود فحص كورونا".

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