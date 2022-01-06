خلال الساعات المقبلة.. اجتماع للجنة العليا حول إصابات أوميكرون

2022/01/06 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة آخر تطورات الموقف الوبائي وعلى رأسها تسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون في العراق.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الساعات المقبلة سوف تشهد اجتماعاً للجنة الصحة والسلامة العليا من أجل مناقشة دخول المتحور اوميكرون العراق".

وأضاف ان "الاجتماع ايضاً سيناقش اصدار توجيهات جديدة بخصوص تشديد الاجراءات الوقائية اذا تطلب الأمر".

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