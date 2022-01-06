2022/01/06 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر صحي مطلع، ان اللجنة العليا للصحة والسلامة، ستعقد خلال الساعات المقبلة، إجتماعاً لمناقشة الموقف الوبائي لكورونا، بعد ان سجل العراق إصابات بمتحور أوميكرون سريع الانتشار.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “الساعات القليلة المقبلة ستشهد اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشة دخول متحور أوميكرون إلى العراق”.وأشار الى ان “من …

ظهرت المقالة بعد دخول متحور “أوميكرون” إلى العراق..



إجتماع مرتقب للجنة العليا أولاً على النور نيوز.

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