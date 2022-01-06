المال أو العلاج ببدائل النيكوتين أو الأدوية الموصوفة.. ما هي أفضل طريقة مثبتة علميًا للإقلاع عن التدخين؟

2022/01/06 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحوافز المالية هي واحدة من أكثر الطرق التي أثبتت جدارتها علميًا للإقلاع عن التدخين.لكنها ليست الطريقة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها.طرق أخرى، مثل الأدوية الموصوفة أو العلاج ببدائل النيكوتين أو الإقلاع عن التدخين مع شريك أثبتت أيضًا فعاليتها

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