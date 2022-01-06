2022/01/06 | 15:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يحرص الكثيرون في فصل الشتاء على الوقاية من البرد واتخاذ كامل الاحتياطات لتجنب الأمراض الموسمية من خلال توفير الدفء والطاقة لأجسامهم.وقالت اختصاصية التغذية دينا بي ديلي، من جامعة موغلا صدقي كوتشمان بمدينة موغلا غربي تركيا: “يأتي فصل الشتاء البارد هذا العام متزامنا مع تزايد المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، والمتحور الجديد أوميكرون ومع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطعمة تقي من البرد وتمنح الدفء في الشتاء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطعمة تقي من البرد وتمنح الدفء في الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).