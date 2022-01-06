‏ ميساني يبدع في فن الفيلوغرافيا

2022/01/06 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

استطاع الشاب حسن فرحان من محافظة ميسان، الذي لم يتجاوز عمره الـ17 عاماً، من إنجاز أعمال في فن الرسم بالخيط والمسمار (الـفيلوغارفيا).

وقال فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "طالب في الصف الخامس العلمي، ويعشق فن الفيلوغارفيا"، واصفاً نفسه "الفنان الوحيد الذي يرسم بالخيط والمسمار في ميسان".

وأضاف، أن "هذا الفن يعمل عليه قلة قليلة في العراق وحوالي 16-17 فنان يرسمون بهذه الطريقة ".

وتابع فرحان، انه "انجز أعمالاً فنية لاقت قبولاً واسعاً من قبل الجمهور وتشجيعاً من الأهل والمعنيين، لافتاً، الى انه "يركز على التفوق في الدارسة والفن معاً".

يذكر، أن الفنان حسن فرحان شارك في العديد من المعارض والمهرجانات المقامة في المحافظة وحصل على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية.

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