2022/01/06 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعد السلطة في لبنان مضطرة لمداراة قذارتها.ساعة بقيمة ٥٠ ألف دولار بيد نائب عن حركة المحرومين ليست شيئاً يستحق الذكر، وأن يكون صهر رئيس الجمهورية مالكاً مستجداً لعدد كبير من العقارات، فهذا حقه، والمساءلة في كلا الحالين تطفلاً نمارسه على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما القضاء بيد الرجلين، كما بيدهما الحل والربط بمصائرنا نحن فئران الـ"سوشيال ميديا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. "اللهم اضرب الفاسدين بالفاسدين" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. "اللهم اضرب الفاسدين بالفاسدين" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).