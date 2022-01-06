وزارة البيئة: العراق يدخل مجال استخدام الطاقة الشمسية

2022/01/06 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيئة دخول العراق بشكل عملي باستخدام الطاقة الشمسية.

وقالت الوزارة في بيان ان ذلك يأتي انسجاماً مع توجيهات الدولة باستخدام المصادر المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية مبينة ان اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والانشطة ‏الصناعية والاقتصادية اقرت الضوابط المالية والفنية المخولة بها مطلع العام الحالي وهو ما سيتيح للمواطنين والمؤسسات المختلفة شراءها بأسعار منافسة ضمن القرض المخصص للمبادرة من خلال المصارف المحلية.

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