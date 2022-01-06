2022/01/06 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من الخطر الذي يمثله التزايد في عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الايام الماضية.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح ان الارتفاع في الموقف الوبائي اليومي للإصابات قد يكون مؤشراً خطيراً ويزيد من احتمالية تعرض العراق الى موجة جديدة رابعة ودخول المتحور الجديد أو حتى تسجيل اصابات متزايدة من سلالة دلتا داعية المواطنين الى الإسراع بالتطعيم باللقاح المضاد والالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة لغرض السيطرة على الموقف الوبائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزايد الإصابات بكورونا مؤشر خطير .. والمتحور على الأبواب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزايد الإصابات بكورونا مؤشر خطير .. والمتحور على الأبواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).