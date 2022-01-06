السفارة الأميركية في بغداد تشيد بتضحيات الجيش العراقي

2022/01/06 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الولايات المتحدة الأميركية التزامها بدعم العراق ومواصلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت السفارة الاميركية في بيان أصدرته بمناسبة احتفال العراق بعيد الجيش ان الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشدة بشراكتها الإستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق والعمل مع أصدقائها وشركائها العراقيين لمواصلة بناء عراقٍ مستقرٍ ومزدهرٍ وديمقراطيٍ وموحد مضيفة إنها تنضمُ إلى العراقيين لتكريم خدمة وتضحية قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة وتشيد بالتقدم الاستثنائي الذي حققته في القتال ضد فلول داعش.

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