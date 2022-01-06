رئيس المجمع الفقهي يدعو النواب الجدد إلى الاهتمام بقضايا الشعب

2022/01/06 | 15:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء العلامة الدكتور أحمد حسن الطه، اليوم الخميس، النواب الجدد إلى الاهتمام بقضايا الشعب ومصالحه العامة، مشددا على تعزيز الانتماء للوطن والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.وذكر المجمع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الفائز في الانتخابات النيابية التشريعية لعام ٢٠٢١ عن محافظة …

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