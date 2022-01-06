الانبار.. اعتقال عقل داعش المدبر لعمليات استهداف القوات الامنية

2022/01/06 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الامنية، اليوم الخميس، من اعتقال عقل تنظيم داعش الارهابي المدبر لعمليات استهداف القوات الامنية.وقال مصدر امني، لوكالة ايرث نيوز، إن “القوات الامنية نصبت كمينا لقيادي بارز في تنظيم داعش وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في احدى احياء مدينة الفلوجة”.وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن “القيادي المستهدف […]

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اعتقال عقل داعش المدبر لعمليات استهداف القوات الامنية أولاً على ايرث نيوز.

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