أسود الرافدين ضمن شخصيات ’ببجي’.. عرض رعاية من اللعبة العالمية عبر شركة ’برو’

2022/01/06 | 15:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قالت صفحة رياضية مختصة، إنّ لعبة "ببجي" المملوكة لشركة صينية فوّضت شركة "برو" لعقد صفقة رعاية للمنتخب الوطني العراقي.

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وذكرت صفحة "معرض الكرة العراقية" في تدوينة تابعها "ناس"، (6 كانون الثاني 2022)، أنّ "شركة (برو) للتسويق قدمت عرض رعاية جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم من لعبة ببجي العالمية".

وأضافت الصفحة، أنّ "ببجي المملوكة لشركة صينية قامت بتفويض شركة (برو) لتفعيل عدة فعاليات وعقود رعاية من ضمنها رعاية المنتخب العراقي".

وتابعت الصفحة، أنّ "المنتخب الوطني العراقي سيكون متاحاً في اللعبة بمجرد موافقة الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وحصدت التدوينة أكثر من 1300 تعليقاً بعضها سخر من أداء لاعبي المنتخب الوطني المتوقع ضمن اللعبة، وأخرى حذرت من "فساد قد يشوب الصفقة".

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