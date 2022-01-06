الحزب الإسلامي يقدم التهاني إلى الجيش العراقي ويؤكد أهمية الأداء الوطني والمهني

2022/01/06 | 15:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قدم الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الخميس، التهاني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، فيما أكد أهمية الأداء الوطني والمهني.وقال الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أزكى التهاني والتبريكات نتقدم بها الى منتسبي جيشنا العراقي الباسل بمناسبة الذكرى ١٠١ لتأسيسه، متمنين لهم دوام التوفيق والعطاء”.وشدد الحزب، على “أهمية …

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