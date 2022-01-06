الركابي: لا يوجد اتفاق حقيقي بشأن توحيد البيتين السني والكردي

2022/01/06 | 15:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، الخميس ، انه لا يوجد اتفاق نهائي بشأن توحيد البيتين السني والكردي على ارض الواقع كما تسوقه بعض وسائل الاعلام ، مبينا ان تقارب البيت الشيعي هو الأكثر مرونة.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الواقع يؤكد وبدون أي شك […]

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