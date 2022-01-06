2022/01/06 | 15:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد استخدم هذه الميزة في الإصدار التجريبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضافة صور جهات الاتصال لتنبيهات الرسائل .. تحديث جديد في واتساب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضافة صور جهات الاتصال لتنبيهات الرسائل .. تحديث جديد في واتساب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).