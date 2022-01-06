2022/01/06 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية شرطة محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن تمكنها من القبض على متهمين اثنين قاما بإلقاء رمانة يدوية قرب أحد الفنادق في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دوريات نجدة الكرادة تمكنت اليوم من القبض على شخصين (رجل وامراة) ضبط بحوزتهما رمانة يدوية"، لافتة الى ان "ذلك جاء خلال تجوال دورية النجدة ضمن منطقة السعدون، حيث تم سماع صوت دوي ضمن المنطقة، تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه الى مكان الحادث وتبين إنفجار رمانة يدوية قرب أحد الفنادق ضمن منطقة السعدون".واضافت انه "على الفور تم ملاحظة وتفتيش المنطقة ونشر الدوريات، حيث تم ملاحظة شخصين (رجل وامرأة) قرب محطة وقود السعدون بوضع يجلب الشك".وتابعت انه "تم القبض عليهما وضبط بحوزتهما رمانة يدوية، ولدى استنطاقهم من قبل آمر الدورية اعترفا بقيامهما برمي رمانة يدوية قرب أحد الفنادق، ويرومان رمي الرمانة التي بحوزتهما على محطة الوقود أعلاه"، منوهة الى انه "تم تسليمهما أصوليا الى مركز الشرطة".

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