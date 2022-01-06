إصابة جوارديولا بفيروس كورونا

2022/01/06 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةاعلن نادي ‎مانشستر سيتي، اليوم الخميس، اصابة مدربه بيب جوارديولا ومساعده خوان مانويل بفيروس كورونا.وذكر النادي في بيان ان "مدربه بيب جوارديولا ومساعده خوان مانويل اصيبا بفيروس كورونا"، مؤكدا "غيابهما عن رحلة الفريق لمواجهة سويندون تاون غدا في كأس الاتحاد الإنجليزي".

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