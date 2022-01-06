2022/01/06 | 15:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bL1E-993hp0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عام بعد المئة.. وسجل البطولات مفتوح لجيش العراق الباسل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عام بعد المئة.. وسجل البطولات مفتوح لجيش العراق الباسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).