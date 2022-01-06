بالصور .. الكاظمي يضع إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول

2022/01/06 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول بمناسبة الذكرى 101 لتأسيس الجيش.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي ان رئيس الوزراء، وضع بهذه المناسبة إكليلاً من الزهور إحياءً واستذكاراً لتضحيات جند العراق من الشهداء والمفقودين، وقرأ سورة الفاتحة ترحماً على الأرواح الطاهرة التي بذلت في سبيل رفعة العراق وحفظ كرامة شعبه.

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