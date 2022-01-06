2022/01/06 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقارير

منذ دقيقة واحدة

أعدت مديرية الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية تقريرا عن اهم إنجازات الجيش العراقي في مقطع فيديو قصير، فلنتابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يستنفر في عيده الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يستنفر في عيده الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).