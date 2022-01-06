2022/01/06 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء 4 دوائر في النجف الأشرف » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:46

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