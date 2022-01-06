اغتيال ميناء الفاو..!

2022/01/06 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الرحمن المالكي || من هو المتهم بمحاولة إغتيال مشروع ميناء الفاو الإجابة هي إن هناك اربعة دول او بالأحرى أربعة أجهزة مخابرات دولية متهمة بهذه الجريمة، الأول : الكويت لأنها ترى في ميناء الفاو تدميراً لمشروع ميناء مبارك الذي سيكون من دون جدوى اقتصادية ..والكويت هي التي دفعت الاموال واشترت ذمم […]

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