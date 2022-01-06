حزب العمال البريطاني: وزارة الدفاع اهدرت اكثر من 17.5 مليار دولار على المشاريع العسكرية

2022/01/06 | 15:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد حزب العمال البريطاني إن وزارة الدفاع خذلت القوات وشعب البلاد من خلال إهدار مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب على مشاريعها العسكرية خلال العقد الماضي.ونقلت صحيفة ديلي ادفينت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، عن حزب العمال قوله في دراسة اعدها إن “وزارة الدفاع أهدرت 13 مليار جنيه […]

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