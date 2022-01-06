السودان.. الآلاف يتظاهرون مجددا ضد

2022/01/06 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف السودانيين الى الشوارع مجددا الخميس للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السلطة منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الرحمن البرهان على شركائه المدنيين قبل أكثر من شهرين، بحسب ما قال شهود لوكالة فرانس برس.

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