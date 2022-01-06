الطالباني والفياض يبحثان خطوات تشكيل الحكومة والملفات الأمنية والسياسية

2022/01/06 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني عددا من الملفات الأمنية والسياسية.

وذكر اعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ان الطالباني استقبل الفياض في السليمانية بحضور عدد من قيادات الحزب في لقاء تم خلاله مناقشة توحيد الجهود لعقد اول جلس للبرلمان العراقي وخطوات تشكيل الحكومة المقبلة وبما يلبي آمال وتطلعات جميع الأطراف ويحقق المزيد من الأمن والاستقرار في البلاد.

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