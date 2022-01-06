صالح يؤكد للسفير الأمريكي ضرورة إرساء السلام في المنطقة وتخفيف التوترات

2022/01/06 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، فيما أكد ضرورة إرساء السلام في المنطقة وتخفيف التوترات.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي …

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