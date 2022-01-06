الكاظمي يصل إلى النجف ويجتمع مع مدراء الدوائر

2022/01/06 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى محافظة النجف، فيما عقد اجتماعا مع مدراء الدوائر، بحضور عدد من الوزراء.وجاء في بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي عقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر الصحية، والبلدية، والتربوية، والاستثمار بمحافظة النجف، وقائممقاميات المحافظة، بحضور عدد …

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