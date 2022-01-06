جيشنا فخرنا..حشدنا عزنا

2022/01/06 | 16:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم الغراوي || تعرضت القوات الأمريكية لسنوات عديدة للكثير من الضربات الموجعة من قبل الم .و قا .و م .ة في العراق اثناء الاحتلال وهذا الأمر أدى إلى انسحابها من العراق ، رغم محاولات القوات الأمريكية جاهدة للبقاء اطول فترة ممكنة في العراق لكنها أجبرت في نهاية المطاف من مغادرة العراق ، […]

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