الصحة: سبيلان لمواجهة خطر

2022/01/06 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأدلت وزارة الصحة، بأول تعليق بعد إعلانها تسجيل إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما أكدت أن هناك سبيلين للتعامل مع هذا الخطر.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في رسالة صوتية تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "تسجيل إصابات بأوميكرون في العراق أمر متوقع لأن المتحور انتشر بدول حول العالم وأخرى مجاورة وهو يحدث نتيجة عدم الالتزام بإجراءات الوقاية".وشدد على "وجوب الالتزام بإجراءات الوقاية وضرورة زيادة الإقبال على اللقاحات لأنهما السبيلان الأمثل لمواجهة خطر كورونا ومتحوراته".وأضاف البدر أن "الوزارة جهزت آلاف الأسرّة للتعامل مع أي حالات زيادة في الإصابات".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمّ تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".وأضافت، انه "تمّ تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".

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