أول دولة عربية تجعل يوم الجمعة دواما رسميا في دوائرها !

2022/01/06 | 16:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تشهد دولة الإمارات غدا الجمعة أول يوم دوام حكومي في تاريخ البلاد، ضمن نظام عمل أسبوعي جديد.ويبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء الشارقة، مباشرة عملهم لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرا، وفقا لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته حكومة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ […]

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