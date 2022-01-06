تعديلات جديدة بخصوص الحصول على “الجنسية التركية” الاستثنائية

2022/01/06 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت تركيا، إجراء تعديلات في شروط الحصول على الجنسية عبر الطرق الاستثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات.ونشرت الجريدة الرسمية “اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية”، التي شملت بيع العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك التركية، من أجل الحصول على الجنسية التركية، للبنك المركزي، وبحسب التعديلات الأخيرة: …

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