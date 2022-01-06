2022/01/06 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

ظهرت المقالة إرتفاع لكورونا في العراق..



تسجيل 665 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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