2022/01/06 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت حالة الجدل المرتبطة بـ"قضية الكحول" في تركيا خلال الأيام الماضية، بعد قرار اتخذته الحكومة، وقضى بزيادة ضريبة الاستهلاك المفروضة على المشروبات، بنسبة تصل إلى 47 في المئة.

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