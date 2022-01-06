وزير المالية التركي يتهم

2022/01/06 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير المالية التركي، نور الدين نباتي ما وصفها بـ"جهات أجنبية" بشن حملة ضد بلاده ساهمت في زيادة قيمة الدولار، ولكنه أكد على مواصلة الحكومة على "التصدي لتلك التدخلات".

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