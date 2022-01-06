2022/01/06 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.أوس نزار درويش… التطبيع مع العدو الأساسي للعرب الكيان الصهيوني هل هو الخيار الأمثل للدول العربية والتعايش مع هذا الكيان اللقيط هل هو الحل الأمثل للمنطقة العربية.للإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا العودة إلى الدول والأنظمة العربية التي طبعت في السابق مع الكيان الصهيوني ونرى هل حلت مشاكلها وهل حقق التطبيع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو السبب الأساسي لاندلاع الحرب الكونية على سورية واستمرارها إلى يومنا هذا؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو السبب الأساسي لاندلاع الحرب الكونية على سورية واستمرارها إلى يومنا هذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).