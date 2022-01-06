أضواء على خطوات المترجم العربي في المهجر الكندي. حوار مع المترجم العراقي الكندي زياد طارق رشيد - جاكلين سلام

2022/01/06 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام مع المترجم العراقي الكندي زياد طارق رشيد محمدجاكلين: من عملي في حقل الترجمة رسميا منذ 2007 في مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحية وفي حالات الطوارئ أمام المحاكم والبوليس وما إليه، أدركت أهمية أن يتعلم الفرد أكثر من لغة كي تكون وسيلة لتلقي المعرفة والعلوم والاستزادة مما تتيحه اللغات الأخرى من معارف، طبية، تكنولوجية، أدبية واجتماعية.



العالم منذ بابل وحتى اليوم اعتمد الترجمة للتواصل، ومن ......





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