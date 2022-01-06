الصحة: تسجيلنا لإصابات بالمتحور

2022/01/06 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن

تسجيل إصابات بالمتحور الجديد

"أوميكرون" كان متوقعاً في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف

البدر في تصريح وزعه على وسائل الاعلام،

إن "تسجيلنا لإصابات بالمتحور

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