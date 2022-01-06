الطلبة ينجح في امتحان الكرخ ويرتقي لوصافة الدوري الممتاز

2022/01/06 | 16:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ارتقى فريق الطلبة الى وصافة الدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على الكرخ بهدفين لهدف.والتقى الفريقان على ملعب الساحر احمد راضي في اطار مواجهات الأسبوع السابع عشر من البطولة.وسجل ثنائية الانيق كل من زيد تحسين عند الدقيقة 64 ووكاع رمضان في الدقيقة 90.بينما سجل هدف الكرخ الوحيد اللاعب حسين محمد في الدقيقة […]

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