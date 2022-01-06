اجتماع بين برهم صالح والسفير الأميركي في بغداد

2022/01/06 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 6 كانون الثاني 2022، السفير الأمريكي لدى العراق السيد ماثيو تولر.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين.

كما تناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وتم التأكيد على ضرورة إرساء السلام في المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها عبر الحوار، وأهمية الدور المحوري للعراق في المنطقة.

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