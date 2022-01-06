جريمة مروعة في بغداد.. مسلحون يقتحمون منزلاً لمنتسب بالحشد ويقتلون زوجته واطفاله

2022/01/06 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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اقدم مسلحون مجهولون على اقتحام منزل منتسب في الحشد الشعبي ضمن منطقة حي الاعلام واقدموا على فتح النار على المنتسب مااسفر عن اصابته بجروح خطيرة وقتل زوجته واطفاله عدد ٣

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