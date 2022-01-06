بعد تسجيل حالات بأوميكرون.. ارتفاع كبير بالإصابات وانخفاض الوفيات بالجائحة في العراق

2022/01/06 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق بعد تسجيل اولى إصابات متحور "اوميكرون" في العراق.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزارة الصحة سجلت اليوم، اكثر من 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق فيما سجلت 3 حالات وفيات بالوباء".

وأضافت ان "المؤسسات الصحية شهدت شفاء 344 حالة من الوباء فيما تلقى 63028 مواطنا لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل عدد من إصابات اوميكرون المتحور الجديد في صفوف مواطنين في دهوك ودبلوماسيين في بغداد.

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