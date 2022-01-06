2022/01/06 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري يشارك أهالي ناحية الضلوعية بإحياء الذكرى السنوية لتحريرها من داعش الإرهابي

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