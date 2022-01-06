تجمع عشائري موصلي يعلن رفضه التجديد للحلبوسي

2022/01/06 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى..أبدى عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، الخميس، رفضه التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لولاية جديدة.وقال الجبوري في حديث لوكالة / المعلومة /، “نرفض التجديد للحلبوسي لاستخدامه النفوذ السياسي والمالي في السيطرة على المناطق المحررة، والفساد الذي شاب إدارة البرلمان”.وأضاف أنه “على القوى الشيعية أن لا ترضخ للضغوط الخارجية […]

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