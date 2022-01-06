المُقاومة الشعبيّة بدأت فهل  سيُؤرِّخ العام الجديد لطرد جميع القوّات الأمريكيّة من المنطقة ؟

2022/01/06 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان..أحيَتْ فصائل المُقاومة السوريّة والعِراقيّة المُشتركة الذكرى الثانية لاغتيال اللواء قاسم سليماني رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ورفيقه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي العِراقي، بقصف صاروخي للقاعدة العسكريّة الأمريكيّة في حقل العمر النفطي السوري العِملاق، بعد يومين من قصف لقاعدة أمريكيّة أُخرى في مطار بغداد الذي […]

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