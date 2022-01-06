مانشستر سيتي يعلن إصابة مدربه بكورونا

2022/01/06 | 16:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، إصابة مدربه الإسباني بيب غوارديولا بفيروس كورونا، فيما يخضع 21 لاعباً وموظفاً للحجر الصحي لأسباب تتعلق بكوفيد-19 أيضاً.وقال سيتي في بيان "سجل مدرب سيتي اختباراً إيجابياً يوم الثلاثاء مع مساعده خوانما ليلو وكلاهما يخضعان للحجر إلى جانب عدد من الحالات الإيجابية الأخرى داخل فقاعة الفريق الأول".وبالتالي سيغيب غوارديولا عن مباراة فريقه في الدور الثالث من كأس انكلترا الجمعة أمام سويندون تاون من الدرجة الرابعة، فيما لا يزال مقرراً إقامة المباراة رغم غياب سبعة لاعبين في الفريق الأول و14 موظفاً لدى سيتي.وسيتسلم زمام الأمور الفنية المساعد الآخر رودولفو بوريل في ظل غياب غوارديولا الذي انضم إلى لائحة من المدربين اصيبوا بالفيروس أمثال ستيفن جيرارد (أستون فيلا) والاسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال) والالماني يورغن كلوب (ليفربول) وشون دايك (بيرنلي).

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